На кладбище Киева поймали девушек, танцевавших у могил военных

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Ракурс

Дві сестри виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Менш ніж за годину правоохоронці встановили їх місцеперебування та доставили до відділу поліції. За скоєне їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Відео правоохоронці зафіксували увечері 24 серпня. На ньому дівчата танцювали на могилах загиблих воїнів на одному зі столичних кладовищ. Для відпрацювання інформації одразу залучились оперативники управління карного розшуку поліції Києва та аналітики столичного главку.

Правоохоронці Києва передали орієнтування на порушниць усім нарядам поліції. Менш як за годину патрульні зупинили киянок біля станції метро «Золоті Ворта» та доставили до Деснянського управління поліції.

Як стало відомо, дві сестри прийшли на Лісове кладовище та вирішили таким чином «вшанувати» памʼять загиблих захисників України.

Слідчі Деснянського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Фігуранткам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.