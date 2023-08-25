Залужный заявил американцам, что ВСУ на пороге прорыва

https://racurs.ua/n186525-zalujnyy-zayavil-amerikancam-chto-vsu-na-poroge-proryva.html

Ракурс

Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, заявив американським офіційним особам, що українські військові знаходяться на порозі прориву у контрнаступі.

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Про це пише The Wall Street Journal зі своїх джерел. Повідомляється, що американські та українські посадовці вже кілька тижнів ведуть інтенсивні кулуарні дебати щодо стратегії і тактики пожвавлення українського контрнаступу.

Американські військові нібито закликають українців сконцентрувати свої сили, щоб спробувати прорвати російську оборону і просунутися до Азовського моря.

За останні тижні Київ вніс деякі корективи, але обидві сторони все ще розходяться в думках щодо того, як переломити ситуацію з росіянами за той обмежений час, який у них є до настання зими.

На думку американських чиновників, для України ще не пізно досягти успіху. Українські командири також кажуть, що час для їхнього контрнаступу ще не вичерпаний, а Залужний заявив американським офіційним особам, що його сили перебувають на порозі прориву".

Повідомляється, що американські та українські чиновники вже кілька тижнів ведуть інтенсивні кулуарні дебати щодо стратегії та тактики пожвавлення повільного контрнаступу Києва.

Американська рада ґрунтується на розрахунку, що тієї кількості озброєння, яку США надали Україні на понад 43 млрд доларів, достатньо для наступу, і навряд чи воно повториться на такому ж рівні наступного року.

Ми створили цю сталеву гору для контрнаступу. Ми не можемо зробити це знов. Такої можливості немає, — сказав один колишній американський чиновник.

Своєю чергою, Залужний підкреслив, що ця війна «не боротьба з повстанцями».

Це Курська битва, — пояснив він на прикладі однієї з найбільших битв Другої світової війни.

Після того, як американські офіційні особи застерегли від розпилення зусиль, українці скоригували свою стратегію та перейшли до оборони у східній частині Запоріжжя. Ця зміна дозволила українцям зберегти свої сили для основного наступу в іншому місці та обмежити використання артилерії.

Але американські офіційні особи кажуть, що українці все ще надто розпорошені для концентрованого наступу на південь із численними бригадами, розгорнутими на сході, і досі не поєднують використання артилерії, механізованих підрозділів та зусиль з розмінування.