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Украинская ПВО ночью уничтожила все пять воздушных целей
Украинская ПВО ночью уничтожила все пять воздушных целейhttps://racurs.ua/n186526-ukrainskaya-pvo-nochu-unichtojila-vse-pyat-vozdushnyh-celey.htmlРакурс
Цієї ночі було знищено п’ять повітряних цілей. Ворог завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів.
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Повітряні сили України уранці 25 серпня розповіли, що у напрямку південних областей із літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» із малого ракетного корабля з Азовського моря. Також зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.
Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил.
Ракети — у межах Одеської, ударний БпЛА — у Дніпропетровській області.
Про те, що рсіяни двічі за ніч атакували ракетами типу Х-35/59 і «Калібрами» Одеську область, попередньо всі ворожі цілі були знищені, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.
Атака району Чорноморська в Одеській області двома ракетами, попередньо типу Х-35/59. Знищено, — написав він у своєму телеграм-каналі в п’ятницю вранці.
Близько 3.44 повторна атака Одеської області. Цього разу Калібрами. Попередньо всі були збиті, — додав Братчук.
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