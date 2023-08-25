ГУР опубликовало новые фото спецоперации по приземлению российского Ми-8

https://racurs.ua/n186528-gur-opublikovalo-novye-foto-specoperacii-po-prizemleniu-rossiyskogo-mi-8.html

Ракурс

Головне управління розвідки (ГУР) опублікувало нові фото зі спецоперації з приземлення російського Мі-8 на Харківщині.

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У повідомленні розвідки сказано, що знімки зроблено відразу після ліквідації двох членів екіпажу, які не підозрювали, що на них чекає засідка.

Наразі гелікоптер перебуває в Києві. Пілот, який допоміг українським військовим здійснити операцію, за словами Кирила Буданова, перебуває у безпеці та, ймовірно, залишиться в Україні.

Операція ГУР із перельотом в Україну російського гелікоптера Мі-8 готувалась півроку. Про це повідомив офіцер ЗСУ, журналіст, автор циклу документальних фільмів «Воєнна розвідка України» Артем Шевченко.

Один з цих двох офіцерів з Головного управління розвідки Міністерства оборони України — розробник і реалізатор саме тієї унікальної піврічної операції, яка призвела 9 серпня 2023 до перельоту на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984). Його командир екіпажу, молодий офіцер, розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості, — зазначив Шевченко.

Спецоперація ГУР з виманювання пілота називалася «Синиця». Вона була дуже схожа на операцію «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський «Моссад», переконавши іракського пілота викрасти найсучасніший на той момент радянський Міг-21.