Учительница лицея в Краматорске «сливала» геолокации подразделений ВСУ

https://racurs.ua/n186530-uchitelnica-liceya-v-kramatorske-slivala-geolokacii-podrazdeleniy-vsu.html

Ракурс

СБУ затримала зрадницю, яка «зливала» рашистам геолокації підрозділів ЗСУ, що контрнаступають під Бахмутом.

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Російською агенткою виявилась вчителька одного з ліцеїв у Краматорську, яка працювала на головне управління генштабу зс рф (відомого як гру).

Ворога особливо цікавили дані про маршрути руху важкої бронетехніки та артилерійського озброєння українських захисників.

Отримані відомості зрадниця дистанційно передавала до російського гру через «зв'язкового» з тимчасово окупованої частини Луганської області.

Ним виявився близький знайомий фігурантки, який наразі перебуває у лавах підконтрольного агресору «мнс лнр». Саме за його «допомоги» російська спецслужба здійснила вербування вчительки.

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій, спрямованих на сповільнення контрнаступу ЗСУ в регіоні.

Агентка передавала відомості через месенджер у вигляді фото з прив’язкою до місцевості та електронними координатами. Для конспірації вона підписала «зв'язкового» жіночим ім’ям.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав для неї запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.