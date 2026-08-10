Блогер корректировал российские авиаудары на Краматорском направлении. Фото:

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Ракурс

Агента російської воєнної розвідки затримала Служба безпеки України в Донецькій області.

На вороже ГРУ працював місцевий блогер, який коригував російські авіаудари на Краматорському напрямку за допомогою власних Телеграм-каналів. Загальна аудиторія цих інтернет-ресурсів становила майже 500 користувачів. Про це 10 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, за допомогою інтернет-охоплення агент збирав координати українських військ та передавав їх куратору з Росії. У подальшому ці відомості ворог міг використовувати для підготовки ракетно-бомбових ударів по Краматорську та прилеглих територіях.

Деякі розвіддані фігурант перевіряв особисто — він обходив місто та його околиці під виглядом поїздок на дачу.

Також блогер поширював у мережі фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті. Водночас він агітував мешканців громади підтримати російські збройні угруповання.

Агента затримали за місцем проживання. У зловмисника під час обшуку вилучили смартфон із доказами роботи на ворога. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 серпня Служба безпеки України затримала коригувальника російської ФСБ, який наводив ворожу балістику по логістичних центрах та складах у Києві та області. Також він відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.