Футболисты и родственники мэра Ивано-Франковска фиктивно служили в охране военкоматов, утверждают в ГБР

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Держбюро розслідувань викрило в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста.

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Як розповіли 25 серпня у прес-службі ДБР, «недоторканими» стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.

Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили цю протиправну схему.

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу та отримувати від держави грошове та матеріальне забезпечення. Деякі з них грали у матчах в складі футбольного клубу з Прикарпаття. Найімовірніше, йдеться про ФК «Прикарпаття» — клуб, що виступає у першій лізі під егідою ПФЛ. Мер Івано-Франківська — Руслан Марцинків.

Спільно з Нацполіцією ДБР провело приблизно 30 обшуків у ТЦК Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. Розслідування триває.