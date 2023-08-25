Скандальная закупка курток для армии - совладельцем продавца оказался племянник нардепа-"слуги"

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Одним із власників турецької фірми, що отримала 30 млн дол. за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції «Слуга народу».

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Це 26-річний Олександр Касай — племінник нардепа Геннадія Касая, що є членом парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки («Слуга народу»).

Про це йдеться в журналістському розслідуванні «Української правди».

Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA.

Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4,9 тис. курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 тис. дол. — постачання спочатку коштувало 142 тис. дол., а стало 421 тис. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали «зимовими».

Постачальником скандальних курток для Збройних сил України була турецька компанія Vector avia, — зазначив журналіст Михайло Ткач.

Саме цій компанії Міноборони сплатило десятки мільйонів доларів. 23 серпня щодо скандальної закупівлі відбулося засідання антикорупційного комітету Верховної Ради.

Захищати і міністерство оборони, і куртки компанії Vector avia на комітет прийшов заступник міністра оборони Денис Шарапов — бізнес-партнер керівника офісу президента Андрія Єрмака, — повідомив Ткач.

Шарапов заявив, що зауважень щодо поставлених курток у замовника немає. Він також приніс на засідання куртку, але не з тієї поставки, де жакети дорогою до України документально перетворились із літніх та зимові.

Також зʼясувалося, що постачаннями неякісної форми з Туреччини правоохоронці зацікавилися ще в жовтні 2022 році. Тоді митники звернули увагу, що за документами з Туреччини до Молдови одяг для війська поїхав за однією вартістю, а з Молдови до України вʼїхав уже значно дорожчим.

Правоохоронці не виключають змову між посадовцями українського міністерства оборони та компанією Vector avia. Засновник і директор цієї компанії Роман Плетньов уже має підозру у вчиненні злочину.

Плетньов — дійсно зараз єдиний власник Vector avia, але до лютого 2023 року компанія мала й другого власника — родича народного депутата Касая, нині 26-річного Касая Олександра Павловича.

До обрання до парламенту Геннадій Касай був директором палацу спорту «Юність» Мотор Січі, президентом якої був нині підозрюваний у держзраді В’ячеслав Богуслаєв. Брат нардепа, батько Олександра Касая, теж багато років працював у Богуслаєва.

Власне, і сам екс-співвласник постачальника курток для ЗСУ також до недавнього часу був гандболістом клубу «Мотор» того ж таки Богуслаєва, — додав журналіст.

Олександр Касай перестав був співвласником фірми уже після того, як українські правоохоронці відкрили провадження. А на момент постачання сумнівних курток він ним іще був.

Журналісти запитали в Касая, як його племінник-гандболіст із Запоріжжя вирішив стати співвласником компанії в Туреччині, яка згодом отримала від Міноборони 30 млн дол. Нардеп запевнив, що тоді йому не було відомо, що його племінник став співвласником.

Я до цієї фірми не маю ніякого відношення. Те, що мій племінник там був якийсь там засновник чи щось таке, я такого не знав. Знаю точно, що на сьогоднішній час він не засновник, — заявив Геннадій Касай.

Раніше про закупівлю стало відомо з розслідування ZN.UA. У жовтні-грудні Vector avia ввезла до України 233 тис. курток вартістю у 20 млн грн і ще 202 000 тис. штанів вартістю 13 млн доларів. Однак насправді це були не зимові, як за документами, а легкі куртки.