Ракурсhttps://racurs.ua/
СМИ: Финляндия задержала главаря группы боевиков рф "Русич"
СМИ: Финляндия задержала главаря группы боевиков рф «Русич»https://racurs.ua/n186538-smi-finlyandiya-zaderjala-glavarya-gruppy-boevikov-rf-rusich.htmlРакурс
Поліція Фінляндії арештувала одного з ватажків угруповання російських бойовиків «Русич» 36-річного Яна Петровського, який перебуває під санкціями Європейського Союзу й Сполучених Штатів Америки за участь у війні проти України. Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014−2015 роках.
.
Про це пише Ilta-Sanomat.
Видання вказує, що Україна звернулася з запитом про його екстрадицію.
Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. На затриманого було накладено заборону на в’їзд до Фінляндії. Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою «з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця».
За інформацією норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.
Норвегія депортувала чоловіка до росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.
Нагадаємо, раніше у Чехії скасували виправдувальний вирок росіянина Олександра Франчетті. Його звинувачують у причетності до затримання 11 людей під час окупації Криму у 2014 році.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...