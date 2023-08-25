СМИ: Финляндия задержала главаря группы боевиков рф "Русич"

https://racurs.ua/n186538-smi-finlyandiya-zaderjala-glavarya-gruppy-boevikov-rf-rusich.html

Ракурс

Поліція Фінляндії арештувала одного з ватажків угруповання російських бойовиків «Русич» 36-річного Яна Петровського, який перебуває під санкціями Європейського Союзу й Сполучених Штатів Америки за участь у війні проти України. Його підозрюють у терористичних злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014−2015 роках.

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Про це пише Ilta-Sanomat.

Видання вказує, що Україна звернулася з запитом про його екстрадицію.

Справу підозрюваного 25 серпня розгляне окружний суд Іта-Уусімаа. На затриманого було накладено заборону на в’їзд до Фінляндії. Поліція вимагає продовжити термін утримання чоловіка під вартою «з метою сприяння розслідуванню та екстрадиції злочинця».

За інформацією норвезької телерадіокомпанії NRK, Петровський, який в юності декілька років жив у Норвегії, також брав участь у війні в Сирії в складі ультраправого угруповання, що воює на боці режиму президента Башара Асада.

Норвегія депортувала чоловіка до росії у 2016 році, оскільки він вважався загрозою безпеці.

Нагадаємо, раніше у Чехії скасували виправдувальний вирок росіянина Олександра Франчетті. Його звинувачують у причетності до затримання 11 людей під час окупації Криму у 2014 році.