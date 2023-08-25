Ракурсhttps://racurs.ua/
Буданов: россия может мобилизовать еще 450 тысяч человек
Буданов: россия может мобилизовать еще 450 тысяч человекhttps://racurs.ua/n186536-budanov-rossiya-mojet-mobilizovat-esche-450-tysyach-chelovek.htmlРакурс
росія не призупиняла мобілізацію населення на повномасштабну війну проти України і наразі розглядає можливість додатково призвати ще 450 тис. осіб.
.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».
Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тис., — вказав керівник військової розвідки.
Буданов наголосив, що мобілізація в рф тривала постійно. Торік восени загарбники призвали близько 350 тис. росіян. Проте прихована мобілізація продовжується весь час й наразі щомісяця призивають 20−22 тис. окупантів.
Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде, — пояснив Буданов.
Постановление Большой палаты Верховного суда как яблоко раздора
Помочь защитнику — на Черниговщине стремительно развивается проект по реабилитации наших фронтовиков
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...