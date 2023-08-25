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Ракурс
Буданов: россия может мобилизовать еще 450 тысяч человек

Буданов: россия может мобилизовать еще 450 тысяч человек

25 авг 2023, 15:57
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росія не призупиняла мобілізацію населення на повномасштабну війну проти України і наразі розглядає можливість додатково призвати ще 450 тис. осіб.


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Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тис., — вказав керівник військової розвідки.

Буданов наголосив, що мобілізація в рф тривала постійно. Торік восени загарбники призвали близько 350 тис. росіян. Проте прихована мобілізація продовжується весь час й наразі щомісяця призивають 20−22 тис. окупантів.

Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви і побачите, що правда десь посередині буде, — пояснив Буданов.

Источник: Ракурс


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