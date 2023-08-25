Пять стран Европы потребуют от Еврокомиссии продлить запрет на импорт украинского зерна

https://racurs.ua/n186548-pyat-stran-evropy-potrebuut-ot-evrokomissii-prodlit-zapret-na-import-ukrainskogo-zerna.html

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Польща, Словаччина, Болгарія, Угорщина та Румунія вимагатимуть від Єврокомісії продовжити заборону на імпорт українського зерна та інших культур до кінця року.

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Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

Ми підтримуємо заборону імпорту в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять власні обмеження. Наша декларація зрозуміла, — наводить слова Телус Reuters.

За його словами, міністри сільського господарства п’яти країн хочуть навіть розширити список заборонених продуктів. Польща, наприклад, хоче додати туди малину.

Поточна заборона спливає 15 вересня. Європейські сусіди України дозволяють транзит зерна, але не хочуть його купувати, щоб не обвалити власний ринок сільського господарства низькими цінами на український товар.

Нагадаємо, що 1 серпня посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до МЗС у Києві через заяви керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй «варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років». Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Польський прем'єр Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання Пшидача. У відповідь Польща оголосила про виклик посла України Василя Зварича.

Президент України Володимир Зеленський втрутився у дипломатичний скандал між Варшавою та Києвом. Він закликав не дати політичним миттєвостям зіпсувати відносини між українським і польським народами.