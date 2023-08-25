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Ракурс
В россии начали равнять с землей могилы "вагнеровцев", ликвидированных в Украине

В россии начали равнять с землей могилы «вагнеровцев», ликвидированных в Украине (ВИДЕО)

25 авг 2023, 14:54
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У росії почали рівняти із землею могили вагнерівців, ліквідованих на війні в Україні.


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Про це свідчить ось це відео. На ньому один з уцілілих «вагнерів» розповів, що у Самарській області рф зрівняли із землею цвинтар «вагнерівців».

Обурені найманці знімають відео з криками «че творите?!».

Вот еті вот парні чвк вагнєр на росії не заслужили навіть бути нормально похованими, — каже чоловік на відео.

У ролику видно, що Миколаївське кладовище, на якому хоронили загиблих зеків, знесли, аби побудувати дорогу. Труни вагнерівців просто закатали в асфальт.

Чоловік на відео розповів, що деякі обеліски відкрив сам ватажок бандитів «Вагнера» Євген Пригожин. У ролику помітна велика кількість, декілька десятків хрестів з прізвищами ліквідованих московитів.

Источник: Ракурс


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