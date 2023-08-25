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У росії почали рівняти із землею могили "вагнерівців", ліквідованих в Україні
У росії почали рівняти із землею могили «вагнерівців», ліквідованих в Україні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186547-u-rosiyi-pochaly-rivnyaty-iz-zemleu-mogyly-vagnerivciv-likvidovanyh-v-ukrayini-video.htmlРакурс
У росії почали рівняти із землею могили вагнерівців, ліквідованих на війні в Україні.
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Про це свідчить ось це відео. На ньому один з уцілілих «вагнерів» розповів, що у Самарській області рф зрівняли із землею цвинтар «вагнерівців».
Обурені найманці знімають відео з криками «че творите?!».
Вот еті вот парні чвк вагнєр на росії не заслужили навіть бути нормально похованими, — каже чоловік на відео.
У ролику видно, що Миколаївське кладовище, на якому хоронили загиблих зеків, знесли, аби побудувати дорогу. Труни вагнерівців просто закатали в асфальт.
Чоловік на відео розповів, що деякі обеліски відкрив сам ватажок бандитів «Вагнера» Євген Пригожин. У ролику помітна велика кількість, декілька десятків хрестів з прізвищами ліквідованих московитів.