Куртки для ВСУ: нардеп Радина ответила на пари Резникова — пари из-за курток для армии

https://racurs.ua/n186569-kurtki-dlya-vsu-nardep-radina-otvetila-na-pari-glavy-minoborony.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі скандалу із закупівлею курток для військовослужбовців 25 серпня запропонував парі: якщо закуплені у турецької фірми 180 тис. курток виявляться літніми, як стверджують журналісти і нардеп — він підасть у відставку. Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна, якій зокрема міністр запропонував парі, висунула зустрічну пропозицію.

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Пропоную міністру Резнікову до ранку 28 серпня спростувати інформацію про закупівлі «зимових» курток для військових або подавати у відставку. Міністр мав би зараз розбиратися зі своїми підлеглими. Мав би забезпечувати військових БПЛА. Мав би запускати агенцію тилових закупівель. Міністр мав би організовувати модернізацію літаків. Цей список можна продовжувати. Чого міністр точно не мав би робити — то втрачати час (за який українці платять життями) на боротьбу із журналістами (які вже допомогти зекономити 10 млрд грн коштів для забезпечення армії), — зазначила Радіна.

Парламентар зробила Резнікову зустрічну пропозицію: до 9.00 28 серпня спростувати те, що:

Міноборони без тендеру купило куртки у «турецької» фірми-посередника, одним із власників якої на момент договору з Міноборони був цілком український племінник народного депутата з оборонного комітету Касая. Причетність племінника до компанії не спростовував навіть сам пан Касай;

Міноборони сплатило за куртки утричі дорожче, ніж це вказано в документі з турецької сторони, з яким вантаж виїхав із Туреччини і проїхав інші митниці аж до кордону України (достовірність документу підтвердив голова ТСК з розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк).

Якщо не спростуєте — Ви йдете у відставку. Спростуєте — я складу мандат одразу після ухвалення закону про відновлення публічного декларування статків чиновників, у тому числі воєнкомів та горе-закупівельників для армії (проти останнього виступаєте Ви особисто), — запропонувала Радіна.

Нагадаємо, одним із власників турецької фірми, що отримала 30 млн дол. за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції «Слуга народу» Геннадія Касая 26-річний Олександр Касай. Нардеп Касай входить до складу парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4,9 тис. курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 тис. дол. — постачання спочатку коштувало 142 тис. дол., а стало 421 тис. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали «зимовими».