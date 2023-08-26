Пари из-за курток для ВСУ - журналист Ткач ответил Резникову

https://racurs.ua/n186573-pari-iz-za-kurtok-dlya-vsu-jurnalist-tkach-otvetil-reznikovu.html

Ракурс

Журналіст «Української правди» Михайло Ткач відповів міністру оборони Олексію Резнікову на його пропозицію парі через ймовірну корупційну закупівлю літніх замість зимових курток для військовослужбовців Збройних сил України.

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Якщо ви готові спростувати цей факт, я, як і українське суспільство, вас уважно слухаю. Але протягом дня з моменту виходу розслідування ми так і не побачили будь-яких пояснень з цього приводу. Мені невідомо, чому замість пояснень щодо участі племінника депутата оборонного комітету у закупівлях міністерства оборони, ви були змушені опускатися до неміністерського рівня тиску на ЗМІ, — написав у Фейсбук Михайло Ткач.

25 серпня Резніков заявив, що готовий закластися з журналістом і нардепкою через закупівлю курток: подасть у відставку, якщо виявиться, що Міноборони закупило військовим 180 тис. літніх курток замість зимових. Але якщо постачання правильні, то Резніков пропонує нардепу Анастасії Радіній скласти мандат, а журналісту УП Михайлу Ткачу — піти з журналістики на три роки.

Нагадаємо, одним із власників турецької фірми, що отримала 30 млн дол. за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції «Слуга народу» Геннадія Касая 26-річний Олександр Касай. Нардеп Касай входить до складу парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Про підозрілу схему з закупівлею легких жакетів за ціною зимових стало відомо завдяки іншому журналістському розслідуванню, опублікованому 10 серпня на ZN.UA. Тоді зʼясувалося, що вартість однієї партії з 4,9 тис. курток для армії в дорозі між Туреччиною та Україною зросла приблизно на 300 тис. дол. — постачання спочатку коштувало 142 тис. дол., а стало 421 тис. Дорогою до України ці прості камуфляжні жакети по документах стали «зимовими».