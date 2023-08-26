Воздушные силы подтвердили столкновение двух L-39 и гибель трех пилотов

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Ракурс

25 серпня біля Житомира зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.

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ДБР заявило, що розслідує обставини зіткнення.

Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків», повідомили там.

У Повітряних силах підтвердили загибель відомого пілота з позивним Джус та ще двох льотчиків в авіакатастрофі на Житомирщині:

Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих — відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них, — йдеться у повідмленні ПС.

На місці події був журналіст «Суспільне Житомир». За його словами, ніхто із цивільних не постраждав. ДБР розпочало розслідування.

Волонтерка Меланія Подоляк повідомила у соцмережах, що один із загиблих — пілот з позивним Джус. Також його загибель підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Джус з початку повномасштабного вторгнення захищав небо центрального регіону України, зокрема Києва, згодом — виконував завдання на сході. За цей час він здійснив десятки бойових вильотів.

Джус неодноразово закликав у ЗМІ надати Україні F-16. У 2022 році він також у складі української делегації зустрічався із радником президента США з нацбезпеки Салліваном і просив надати ППО.