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Повітряні сили підтвердили зіткнення двох L-39 і загибель трьох пілотів

Повітряні сили підтвердили зіткнення двох L-39 і загибель трьох пілотів (ФОТО)

26 сер 2023, 16:16
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25 серпня біля Житомира зіткнулися навчальні літаки Л-39, троє пілотів загинули.


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ДБР заявило, що розслідує обставини зіткнення.

Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків», повідомили там.

Повітряні сили підтвердили зіткнення двох L-39 і загибель трьох пілотів

У Повітряних силах підтвердили загибель відомого пілота з позивним Джус та ще двох льотчиків в авіакатастрофі на Житомирщині:

Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування. Серед загиблих — відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний JUICE. Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них, — йдеться у повідмленні ПС.

На місці події був журналіст «Суспільне Житомир». За його словами, ніхто із цивільних не постраждав. ДБР розпочало розслідування.

Волонтерка Меланія Подоляк повідомила у соцмережах, що один із загиблих — пілот з позивним Джус. Також його загибель підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Джус з початку повномасштабного вторгнення захищав небо центрального регіону України, зокрема Києва, згодом — виконував завдання на сході. За цей час він здійснив десятки бойових вильотів.

Джус неодноразово закликав у ЗМІ надати Україні F-16. У 2022 році він також у складі української делегації зустрічався із радником президента США з нацбезпеки Салліваном і просив надати ППО.

Джерело: Ракурс


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