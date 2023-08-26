Сербия дала заднюю – Белград открестился от декларации Крымской платформы

https://racurs.ua/n186593-serbiya-dala-zadnuu-belgrad-otkrestilsya-ot-deklaracii-krymskoy-platformy.html

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Сербія відхрестилася від декларації Кримської платформи.

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Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія… Прем'єр-міністр брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас, — сказав міністр закордонних справ Івіц Дачич, повідомляє сербське видання Politika.

23 серпня голова МЗС України Кулеба зазначив, що Сербія, а також ОАЕ і Бахрейн приєдналися до числа учасників Кримської платформи.

Зазначимо, що твердження Дачича про неприєднання Сербії до Кримської платформи не зовсім відповідає дійсності, оскільки країнами-учасницями платформи вважаються не лише ті країни, які підтримали декларацію, а фактичні учасники саміту Кримської платформи.

Коментар Дачича з’явився у сербських ЗМІ вранці 25 серпня, а 24 серпня повідомляли про його зустріч з послом рф у Сербії.

Прикметно також, що росія раніше опублікувала заяву з погрозами Боснії і Герцеговині за участь її делегації у саміті, тоді як участь Сербії залишила без публічної реакції.