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путін та Вучич
Сербія дала задню — Белград відхрестився від декларації Кримської платформиhttps://racurs.ua/ua/n186593-serbiya-dala-zadnu-belgrad-vidhrestyvsya-vid-deklaraciyi-krymskoyi-platformy.htmlРакурс
Сербія відхрестилася від декларації Кримської платформи.
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Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія… Прем'єр-міністр брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас, — сказав міністр закордонних справ Івіц Дачич, повідомляє сербське видання Politika.
23 серпня голова МЗС України Кулеба зазначив, що Сербія, а також ОАЕ і Бахрейн приєдналися до числа учасників Кримської платформи.
Зазначимо, що твердження Дачича про неприєднання Сербії до Кримської платформи не зовсім відповідає дійсності, оскільки країнами-учасницями платформи вважаються не лише ті країни, які підтримали декларацію, а фактичні учасники саміту Кримської платформи.
Коментар Дачича з’явився у сербських ЗМІ вранці 25 серпня, а 24 серпня повідомляли про його зустріч з послом рф у Сербії.
Прикметно також, що росія раніше опублікувала заяву з погрозами Боснії і Герцеговині за участь її делегації у саміті, тоді як участь Сербії залишила без публічної реакції.
У заяві російське диппредставництво оголосило, що сприймає присутність представників Боснії і Герцеговини на саміті як «відверто ворожий акт» і замах на територіальну цілісність рф, а москва «залишає за собою право відповіді на недружні дії».
Зазначимо, що Сербія вперше цього року приєдналася до Кримської платформи, адже на засіданні 24 серпня виступала прем'єрка Ана Брнабич.