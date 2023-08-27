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Усик отстоял звание объединенного чемпиона мира. Фото: Александр Усик
Усик отстоял звание объединенного чемпиона мира — нокаутировал Дюбуа (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186602-usik-otstoyal-zvanie-obedinennogo-chempiona-mira-nokautiroval-dubua-video.htmlРакурс
Олександр Усик, український боксер, провів другий захист звання об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі.
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Претендував на пояси українця британець Даніель Дюбуа. З початку поєдинку двоє боксерів поводили себе нетипово — багато рухалися по рингу та намагалися реагувати на кожен випад один одного. Українець був першим номером у ринзі, але британець час від часу намагався контратакувати. А в п’ятому раунді зіграв дуже брудно — вдарив нижче пояса. Усику довелося взяти вимушений перепочинок.
Однак це лише розпалило українця, який відповів Дюуба серією ударів та ледь не вложив його на рингу. У восьмому раунді він уперше опинився на підлозі. Претендент впав на коліно після кількох пропущених ударів.
Британець зумів піднятися й продовжити бій, але в дев’ятому раунді чемпіон нокаутував його. Точний удар в щелепу з правої відправив Дюбуа на підлогу. Той заледве піднявся, але рефері зупинив бій.
Отож станом на 27 серпня 36-річний Олександр Усик є чемпіоном світу з боксу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та власником поясу журналу The Ring. Українець залишається непереможним на профі-рингу. На професійному рингу українець провів 21 поєдинок і у всіх здобув перемоги (14 — нокаутом).
А 25-річний Дюбуа теж провів у профі провів 21 бій. У нього 19 перемог (18 — нокаутом) і дві поразки. У 2020 році Дюбуа програв бій Джо Джойсу.
Нагадаємо, на тренуванні перед боєм з Даніелем Дюбуа Олександр Усик розгорнув український прапор із зображенням Бахмута, заспівав українською та станцював для вболівальників. Стяг українцеві підписали 11 бійців прикордонного загону та інших підрозділів ЗСУ.
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