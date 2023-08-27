SpaceX отправила экипаж с представителем страны-агрессора россии на МКС. Фото:

https://racurs.ua/n186609-spacex-otpravila-ekipaj-s-predstavitelem-strany-agressora-rossii-na-mks.html

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Компанія Ілона Маска SpaceX відправила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію, який прибуде туди сьогодні, 27 серпня.

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Корабель Crew Dragon 26 серпня у космос вивела ракета-носій Falcon 9. Місія має назву Crew-7 і її екіпаж складається з чотирьох астронавтів із чотирьох країн. Серед астронавтів чомусь присутній росіянин Костянтин Борисов з «Роскосмосу». Також на борту представники країн-союзниць України — Жасмін Могбелі зі США, Андреас Могенсен із Данії та Сатосі Фурукава з Японії. Про це повідомляє CNN.

Новий екіпаж пробуде на станції півроку. Вони проводитимуть на МКС різні наукові дослідження — вивчатимуть ризики поширення бактерій і грибків під час пілотованих космічних місій. Астронавти проведуть експеримент, під час якого проаналізують чи можна викинути мікроорганізми з вентиляційних отворів орбітальної станції в космос.

Як відомо, SpaceX почала відправляти астронавтів на МКС ще 2020 року, але місія Crew-7 унікальна тим, що вперше на борту космічного корабля вирушив у космос такий різноманітний екіпаж.

Нагадаємо, 22 травня на Міжнародну космічну станцію (МКС) вирушив другий комерційний рейс. Тоді приватним космічним кораблем вперше командувала жінка.

Джерело: CNN