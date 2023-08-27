Владимир Зеленский, фото: «Корреспондент.net»

https://racurs.ua/n186624-priravnyat-korrupciu-k-gosudarstvennoy-izmene-predlojit-rade-zelenskiy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, заявив про намір внести до Верховної Ради пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради під час дії режиму воєнного стану.

.

Ця заява Зеленського пролунала в його нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час, — заявив він.

За словами Зеленського, відповідна ініціатива може надійти до парламенту вже найближчого тижня.

Далі гра на боці парламенту вже, — додав він.

На думку Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом запобігання злочинам.