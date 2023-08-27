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Володимир Зеленський, фото: «Корреспондент.net»
Прирівняти корупцію до державної зради запропонує Раді Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n186624-pryrivnyaty-korupciu-do-derjavnoyi-zrady-zaproponuie-radi-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, заявив про намір внести до Верховної Ради пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради під час дії режиму воєнного стану.
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Ця заява Зеленського пролунала в його нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.
Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час, — заявив він.
За словами Зеленського, відповідна ініціатива може надійти до парламенту вже найближчого тижня.
Далі гра на боці парламенту вже, — додав він.
На думку Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом запобігання злочинам.
Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за ґратами, — зазначив президент.