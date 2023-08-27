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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Корреспондент.net»

Прирівняти корупцію до державної зради запропонує Раді Зеленський

27 сер 2023, 19:43
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Володимир Зеленський, президент України, заявив про намір внести до Верховної Ради пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради під час дії режиму воєнного стану.


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Ця заява Зеленського пролунала в його нещодавньому інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

Законодавцю України будуть запропоновані мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час, — заявив він.

За словами Зеленського, відповідна ініціатива може надійти до парламенту вже найближчого тижня.

Далі гра на боці парламенту вже, — додав він.

На думку Зеленського, таке прирівняння буде дуже серйозним інструментом запобігання злочинам.

Але це не розстріл, це не сталінізм. Це, якщо є докази, людина повинна бути за ґратами, — зазначив президент.

Джерело: Ракурс


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