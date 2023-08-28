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В Минобразования раскрыли российскую "консерву" - распространил пропаганду рф
В Минобразования раскрыли российскую «консерву» — распространил пропаганду рфhttps://racurs.ua/n186640-v-minobrazovaniya-raskryli-rossiyskuu-konservu-rasprostranil-propagandu-rf.htmlРакурс
Посадовець Міносвіти Андрій Василенко шокував соцмереж поширенням російської пропаганди.
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Він на своїй фейсбук-сторінці поширив месиджі російської пропаганди, поставивши під сумнів доцільність проголошення Незалежності. Так званий «лонгрід» він опублікував на сторінці у ФБ на День Незалежності, 24 серпня.
Ось його текст:
17 марта 1991 года проходил референдум, на котором мудрый и волэлюбный украинский народ, который спал и видел как покинуть проклятый совок. …ВЫ ТОЛЬКО ДЕРЖИТЕСЬ!.. Держитесь… проголосовал ЗА сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик («За» — 70%).
Про этот референдум сегодня говорят мало, потому что рушится миф про «споконвичну волэлюбнисть». А что ж за украинец без «споконвичной волэлюбности»?
Итак, как видим, наши папы, мамы, дедки, бабки не спешили срывать со всего, что под руку попадется, постылый серп и молот.
Тем не менее, ВОПРЕКИ волеизъявлению мудрого и волэлюбного украинского народа 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР принимает Акт провозглашения независимости Украины.
…Листовочки четко давали ответ на вопрос «что делать?». Покидать СССР. УССР он тупо невыгоден.
И листовочки как бы намекали: ща союз развалим и это будет наше, общее, украинское! Наше, общее! Твое и мое! Заживем, как у бога за пазухой! Про приватизацию, ваучеры, частную собственность на средства производства, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, в листовках ни слова.
Исходя из содержания листовок, УССР должна была покинуть СССР и остаться социалистическим государством. Все продукты производства сразу станут не общесоюзными, а сугубо украинскими, мы будем ими торговать, т.ч. с странами Европы и США, и иметь гешефт. И все у всех моментально станет хорошо!
Советский гражданин — нищий, а выход УССР из СССР — это МОМЕНТАЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ!
Какой там Стус? Какое «преступное государство»? О чем вы говорите? ДЕНЬГИ! Тут-то всех представителей самой читающей страны мира (то есть, идиотов) и на*бали", — пише також держслужбовець МОН.
Василенко — державний експерт експертної групи з питань цифрової трансформації освіти і науки Директорату цифрової трансформації. Він поставив під сумнів доцільність проголошення Незалежності.
На допис Василенка звернув увагу Євген Дикий — керівник Національного антарктичного наукового центру при МОН, військовий і політичний аналітик, ветеран АТО, колишній командир штурмової роти у батальйоні «Айдар» зразка 2014−2015 років.
Дикий закликав МОН та СБУ перевірити Василенка на предмет сприяння державі-агресору у воєнний час).
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