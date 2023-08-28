Турецкие куртки для ВСУ точно были зимними, а не летними, считает антикоррупционный совет Минобороны

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Куртки з Туреччини для ЗСУ точно були зимовими, а не літніми.

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Про це 28 серпня заявив в етері Радіо Свобода голова Громадської антикорупційної ради при Міноборони Євген Грушовець.

Також у раді встановили, що Міноборони не мало тих інвойсів (рахунок-фактура), які мають журналісти. Ці документи подає винятково турецька сторона при тому, коли відвантажує товар. Рада також планує здійснити виїзд на склад, де зберігаються ці куртки.

Щодо завищених цін, за його словами, це питання точно не до Міноборони, бо в контракті вказувалась ціна при підписанні. Це не українське виробництво, тому яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе в країні походження, потім країнах, через які відбувався транзит цих курток, — це по суті Міноборони абсолютно не стосується, — пояснює він.

Грушовець розповів, що Міноборони закупило більше аніж 180 тис. курток, про які писали журналісти. Робилося це у різних компаніях, зокрема українських.

Чи дійсно була зокрема корупційна складова в ціні — рада сподівається, що зможе відповісти на це питання найближчим часом.

Він каже, що Міноборони не несе відповідальності за можливе завищення цін на куртки, виготовлені за кордоном.

Насправді важливе питання, чи пов’язана ця компанія з представником від влади чи депутатського корпусу. Якщо це дійсно була змова — це одна історія, це корупція, — зазначив Грушовець.

За його словами, було встановлено єдину проблему з цими куртками, яка стосувалася лейб. В іншому комісія з контролю якості проблем із куртками не знайшла і через їхню необхідність у зимовий сезон усі вони були прийняті.

Також з’ясувалося, що виробник або постачальник не отримав всієї передоплати за договором.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одним із власників турецької компанії виявився племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Міністр оборони Рєзніков пообіцяв піти зі своєї посади, якщо інформація ЗМІ про куртки для ЗСУ виявиться правдою.