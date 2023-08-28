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Одна из версий катастрофы L-39 на Житомирщине — столкновение во время разворота
Одна из версий катастрофы L-39 на Житомирщине — столкновение во время разворотаhttps://racurs.ua/n186644-odna-iz-versiy-katastrofy-l-39-na-jitomirschine-stolknovenie-vo-vremya-razvorota.htmlРакурс
Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині.
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Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян «Інтерфакс-Україна» 28 серпня.
Попередня кваліфікація — це порушення правил польотів або підготовка до них. Утім, слідство буде розглядати також такі версії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення при організації здійснення польотів. Для доведення однієї із версії потрібно провести «чимало експертиз, які не робляться за один день».
Також радниця додала, що за попередніми даними, катастрофа відбулася «внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту».
Нагадаємо, 25 серпня у небі над Житомирщиною зіткнулися літаки L-39, загинули троє українських пілотів.
40-ва бригада тактичної авіації, що базується у Василькові, розповіла про своїх пілотів.
- Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, коли російський агресор напав на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.
- Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині). 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика — до заступника командира бригади. Із 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішу, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях.
- Капітан Андрій Пільщиков (родом із Харкова), позивний Juice. Вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань в складних умовах обстановки. Отримав низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.
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