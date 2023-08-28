Одна з версій катастрофи L-39 на Житомирщині – зіткнення під час маневру розвороту

https://racurs.ua/ua/n186644-odna-z-versiy-katastrofy-l-39-na-jytomyrschyni-zitknennya-pid-chas-rozvorotu.html

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Слідство вивчає три можливі версії авіакатастрофи на Житомирщині.

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Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап’ян «Інтерфакс-Україна» 28 серпня.

Попередня кваліфікація — це порушення правил польотів або підготовка до них. Утім, слідство буде розглядати також такі версії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, порушення при організації здійснення польотів. Для доведення однієї із версії потрібно провести «чимало експертиз, які не робляться за один день».

Також радниця додала, що за попередніми даними, катастрофа відбулася «внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту».

Нагадаємо, 25 серпня у небі над Житомирщиною зіткнулися літаки L-39, загинули троє українських пілотів.

40-ва бригада тактичної авіації, що базується у Василькові, розповіла про своїх пілотів.