СБУ сообщила о подозрении российскому генералу. Фото: СБ Украины

https://racurs.ua/n186655-general-rf-poluchil-podozrenie-za-sozdanie-konclagerey-na-okkupirovannyh-territoriyah.html

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Головний тюремник росії отримав підозру від Служби безпеки України.

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Директор Федеральної служби виконання покарань рф генерал-полковнику Аркадій Гостєв підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України. На українських окупованих територіях цей росіянин створив мережу російських тюрем під виглядом виправних та лікувально-виправних установ. Про це 28 серпня повідомила СБУ.

Слідство встановило, що ці тюрми ворог використовує як концтабори й катівні, де увʼязнюють мешканців окупованих регіонів. Там людей катують, зокрема, використовуючи струм та інсценуючи розстріли.

Гостєв самостійно призначав керівників окупаційних вʼязниць та визначав режим їхньої діяльності. Окупант особисто організовує участь підлеглих у каральних заходах проти учасників руху опору. Російському генералу загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 серпня Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху та президенту футбольного клубу ЦСКА Євгену Гінер. Він забезпечив постачання армії рф 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період часу збройної агресії рф проти України.