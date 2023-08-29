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Ракурс
Залужный показал момент уничтожения "Мсти-С" россиян на фронте

Залужный показал момент уничтожения «Мсти-С» россиян на фронте (ВИДЕО)

29 авг 2023, 18:40
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як на одному з найгарячіших напрямків фронту воїни за допомогою FPV-дрона знищили російську гаубицю.


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Відео зі знищенням ворожої техніки Залужний оприлюднив у Телеграм.

Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 «Мста-С» FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків, — зазначив він.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії станом 29 серпня Сили оборони України знищили 4 тис. 414 танків, 8 тис. 579 бойових броньованих машин і 5 тис. 450 артилерійських систем ворога.

Источник: Ракурс


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