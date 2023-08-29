Полиция Полтавы открыла дело против плюнувшего у военного блогера

https://racurs.ua/n186686-policiya-poltavy-otkryla-delo-protiv-blogera-plunuvshego-v-voina-video.html

Ракурс

У Полтаві місцевий фітнес-тренер і блогер систематично ображав працівників військкоматів, публікуючи відео конфліктів із військовими. Поліція відкрила щодо Романа Заволоки кримінальне провадження, оскільки він принижував військових і плюнув у ветерана війни.

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Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські Полтави виявили кілька відео, на яких місцевий чоловік словесно ображає та принижує українських військових, які в однострої виконували свої обов’язки в обласному центрі, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Тривають слідчі дії.

26 серпня Заволока плюнув у ветерана війни й назвав його «придурком» за рішення — піти добровольцем на війну. Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня.

Нещодавно Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому «Ти придурок, сам попався на крючок».

У кінці відео блогер плює у військового та відходить.

Захисника, якого образив Заволока, звати Олександр Мацько. Він пішов добровольцем на війну ще у 2016 році. З початку повномасштабного вторгнення був розвідником. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина воїна підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Мацько проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.