В Днепре мужчина набросился на полицейских, его застрелили – детали

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Ракурс

У Дніпрі патрульні застрелили чоловіка, який накинувся на них та почав бити після того, як поліцейські зупинили його автомобіль. Національна поліція України підтвердила факт застосування зброї патрульним на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі.

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Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Фейсбук.

За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між поліцейськими та водієм виник конфлікт, внаслідок якого останній накинувся на правоохоронців і почав бити. Один з патрульних застосував вогнепальну зброю.

Як зазначає місцеве видання, від отриманих поранень чоловік помер на місці події. Зараз там працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, а також співробітники Державного бюро розслідувань,. Тривають слідчі дії.

Також призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.