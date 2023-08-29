У Дніпрі чоловік накинувся на поліцейських, його застрелили - деталі

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Ракурс

У Дніпрі патрульні застрелили чоловіка, який накинувся на них та почав бити після того, як поліцейські зупинили його автомобіль. Національна поліція України підтвердила факт застосування зброї патрульним на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі.

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Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Фейсбук.

За попередньою інформацією, патрульні зупинили автомобіль для перевірки. Між поліцейськими та водієм виник конфлікт, внаслідок якого останній накинувся на правоохоронців і почав бити. Один з патрульних застосував вогнепальну зброю.

Як зазначає місцеве видання, від отриманих поранень чоловік помер на місці події. Зараз там працює поліція, судово-медичні експерти, криміналістична лабораторія, а також співробітники Державного бюро розслідувань. Тривають слідчі дії.

Також призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків.

Причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру, — Дніпропетровська обласна прокуратура.

Слідство триває, наразі з’ясовуються всі обставини справи.