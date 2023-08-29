У метро Харкова навчатиметься тисяча школярів

https://racurs.ua/ua/n186692-u-metro-harkova-navchatymetsya-tysyacha-shkolyariv.html

Ракурс

У новому навчальному році в приміщеннях метрополітену Харкова навчатиметься тисяча школярів.

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Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у Телеграм.

Заклади загальної середньої освіти, як і планувалося, почнуть навчальний рік у дистанційному режимі. Паралельно з цим працюватиме офлайн-формат, згідно з яким кілька разів на тиждень діти очно відвідуватимуть заняття у безпечних приміщеннях метрополітену. Станом на вчорашній день у Харкові сформовано вже 60 таких класів на 1003 дитини, — розповів мер.

Напередодні Терехов опублікував відео, в якому показано, як готують приміщення підземки для майбутніх занять. Очікуються, що діти почнуть навчатися з 4 вересня. Для навчального процесу будуть задіяні п’ять станцій метрополітену.

Раніше Терехов обіцяв, що в місті курсуватимуть шкільні автобуси, які забиратимуть дітей від шкіл і везтимуть на заняття та назад. Також у метро буде організоване харчування.

Нагадаємо, 7 липня Рада оборони Харківської області дозволила керівництву та засновникам навчальних закладів відновити очне чи комбіноване навчання за умови наявності захисних споруд, які відповідають вимогам ДБН В.2.2−5−97 (Захисні споруди цивільної оборони. Будинки і споруди. Зі змінами). Жодна міська школа Харкова такого бомбосховища не має.