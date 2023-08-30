Последствия атаки в Киевской области. Фото: ГСЧС

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Київ вночі 30 серпня був атакований великою кількістю ракет та дронів-камікадзе.

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Такого потужного нападу столиця не відчувала з весни. Росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку застосували ударні БПЛА, а згодом на місто з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс були випущені крилаті ракети. Про це заявив глава Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомила КМВА у Telegram.

Сили протиповітряної оборони знищили понад 20 ворожих цілей. Внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах Києва. У Шевченківському районі на території підприємства загинули двоє охоронців 26 та 36 років. Ще одна особа дістала поранення.

Перший заступник голови Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник повідомив, що уламки ракети влучили у будівлю торговельного центру «Ашан» на вулиці Здолбунівській. Попередньо ніхто не постраждав, але зруйновано дах, а рештки ракети впали у внутрішньому приміщенні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, у Фастівському та Бучанському районах Київщини через наслідки обстрілів виникли пожежі та руйнування житлових будинків. Також падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, виникла пожежа.

МВС повідомило, що в Київській області через займання будинку після потрапляння уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Нагадаємо, 28 серпня у ГУР повідомляли, що в росії є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км. Також на озброєнні окупантів є 270 «Іскандерів», 140 «Калібрів», 75 «Кинджалів» та близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55.