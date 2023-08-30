Дроны-камикадзе россии атаковали объект инфраструктуры. Фото:

https://racurs.ua/n186700-rossiyskie-drony-atakovali-obekt-infrastruktury-v-jitomirskoy-oblasti.html

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Армія російської федерації вночі 30 серпня масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами.

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Зокрема, ворог атакував об'єкт інфраструктури в Житомирській області. Підрозділи ППО зуміли збити частину повітряних цілей. Уламками збитого безпілотника частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Про це голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив у Telegram.

За його інформацією, осередки загоряння, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Інформація про загиблих та постраждалих відсутня. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється. Правоохоронці обстежують місце події.

А над Черкаською областю вночі збили російську ракету. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець запевнив, що люди не постраждали, а руйнувань також не зафіксовано.

Нагадаємо, вночі 30 серпня росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет. Такого потужного нападу на столицю не було вже кілька місяців. ППО зуміла знищити понад 20 повітряних цілей.