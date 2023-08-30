ПВО ночью уничтожило 43 из 44 российских воздушных целей. Фото:

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Ракурс

Українська протиповітряна оборона вночі 30 серпня знищила майже всі російські повітряні цілі.

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Минулої ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Загалом було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі. З Каспію та району Енгельса 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс випустили 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив у Telegram.

А з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ) ворог запустив 16 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

Однак українська ППО спрацювала відмінно — знищила усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 «Шахедів» у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Сьогодні вночі майже усі ворожі повітряні цілі знищено! Дякую всім захисникам, хто долучився до відбиття повітряного нападу! — додав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Нагадаємо, вночі 30 серпня росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ з використанням безпілотників та ракет, але протиповітряна оборона зуміла знищити понад 20 повітряних цілей.