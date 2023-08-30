Взрывы в оккупированном Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміли у середу, 30 серпня.

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У місті зафіксовано роботу російської протиповітряної оборони над Центральним та Кальміуським районами. Разом з тим ворог підняв у повітря авіацію, яка пішла з напряму Ростова-на-Дону. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

Предбавовна на марші, рівень тривожності зростає, — йдеться у повідомленні.

Тим часом російські ЗМІ заявили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету рф у Брянську. Нібито близько 6.00 було чути вибух. За словами місцевої влади, в області ще два дрони буцімто намагалися атакувати телевежу.

Крім того, сьогодні вранці гучно у російському Шебекіно в Бєлгородській області. Місцеві Телеграм-канали повідомляють про вибухи, а в деяких районах міста немає електроенергії.

Нагадаємо, 30 серпня вночі у російському Пскові був атакований місцевий аеродром спільного використання. Дрони уразили щонайменше чотири транспортні літаки Іл-76, нафтобазу та місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.