Аеропорт Пскова атакували дрони. Фото: Telegram-канали

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Ракурс

Масована атака дронів відбулася на російську федерацію в середу вночі, 30 серпня.

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Зокрема, дуже гучно було у Пскові. Місцевий аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги. Згодом стало відомо, що дрони уразили щонайменше чотири транспортні літаки Іл-76. Про це повідомило ТАСС.

Telegram-канали повідомляли й про влучання в нафтобазу. ЗМІ також інформували, що, імовірно, у Пскові була атакована Черехинська військова база — місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.

А видання ASTRA повідомило, що пожежа також почалася в районі військової частини 64044. Це місце розташування 2-ї бригади спецназу ГРУ у Проміжницях, яка брала участь у вторгненні в Україну.

Був атакований дронами й Брянськ. Після вибухів у місті спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». Горіли 40 кв. м у 16-му корпусі заводу. А місцева влада заявила про «збиття трьох українських БПЛА».

Також вночі під атакою дронами перебували Орловська, Тульська, Московська та Калузька області. Була інформація про роботу ворожого ППО. Робота московських аеродромів була призупинена.

Нагадаємо, вночі 27 серпня дрони-камікадзе СБУ атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі. Зокрема, 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30, одному літаку МІГ-29 та радарах комплексу С-300.

Джерело: ТАСС, ASTRA