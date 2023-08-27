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Українські дрони атакували військові літаки рашистів на Курському аеродромі, фото: «Радіо Свобода»

Дрони СБУ вночі атакували літаки рашистів на Курському аеродромі — ЗМІ

27 сер 2023, 16:42
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Військова розвідка СБУ в ніч на сьогодні, 27 серпня, ночі дронами-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі.


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Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє агентство «РБК-Україна».

За інформацією видання, було запущено 16 дронів-камікадзе, з них лише три були збиті російською ППО. Самі росіяни зафіксували 13 вибухів.

Дрони відпрацювали по таких цілях:

  • чотирьох літаках Су-30;
  • одному літаку МІГ-29;
  • радарах комплексу С-300;
  • двох «Панцирях».

Точні наслідки уражень, а також кількість загиблих і поранених стануть відомі найближчим часом.

Також про цю атаку повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.

Джерело: «Цензор.нет», «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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