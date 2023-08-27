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Українські дрони атакували військові літаки рашистів на Курському аеродромі, фото: «Радіо Свобода»
Дрони СБУ вночі атакували літаки рашистів на Курському аеродромі — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n186619-drony-sbu-vnochi-atakuvaly-litaky-rashystiv-na-kurskomu-aerodromi-zmi.htmlРакурс
Військова розвідка СБУ в ніч на сьогодні, 27 серпня, ночі дронами-камікадзе атакувала військові літаки росіян на Курському аеродромі.
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Про це з посиланням на джерела в СБУ повідомляє агентство «РБК-Україна».
За інформацією видання, було запущено 16 дронів-камікадзе, з них лише три були збиті російською ППО. Самі росіяни зафіксували 13 вибухів.
Дрони відпрацювали по таких цілях:
- чотирьох літаках Су-30;
- одному літаку МІГ-29;
- радарах комплексу С-300;
- двох «Панцирях».
Точні наслідки уражень, а також кількість загиблих і поранених стануть відомі найближчим часом.
Також про цю атаку повідомляє видання «Цензор.нет» з посиланням на джерела у розвідці. Зазначається, що атаку організували військові контррозвідники з 13-го Головного управління СБУ.
Джерело: «Цензор.нет», «РБК-Україна»
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