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Ракурс
У двох областях рф гриміли вибухи через атаку дронів. Фото: Слово і діло

Вибухи прогриміли в двох областях росії — диктатура заявила про атаку БПЛА

27 сер 2023, 08:49
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Країна-агресор російська федерація вночі 27 серпня була атакована безпілотниками.


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Міністерство оборони рф заявило про атаку Брянської та Курської областей.

Це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі. Щодо постраждалих та руйнувань як і раніше відомство не повідомило. У росії завжди звітують, що «наслідків атаки немає".

27 серпня в нічний та ранковий час «київським режимом» було здійснено чергові спроби терористичних атак по території російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу, — заявила російська диктатура.

Тим часом Telegram-канали оприлюднили момент вибуху в Курську.

Нагадаємо, 25 серпня Міністерство оборони росії заявило, що 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим. У відомстві стверджують, що над територією півострова начебто знищили дев’ять БПЛА, а ще 33 — начебто подавили системами РЕБ.

Джерело: Ракурс


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