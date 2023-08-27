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У двох областях рф гриміли вибухи через атаку дронів. Фото: Слово і діло
Вибухи прогриміли в двох областях росії — диктатура заявила про атаку БПЛАhttps://racurs.ua/ua/n186603-vybuhy-progrymily-v-dvoh-oblastyah-rosiyi-dyktatura-zayavyla-pro-ataku-bpla.htmlРакурс
Країна-агресор російська федерація вночі 27 серпня була атакована безпілотниками.
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Міністерство оборони рф заявило про атаку Брянської та Курської областей.
Це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі. Щодо постраждалих та руйнувань як і раніше відомство не повідомило. У росії завжди звітують, що «наслідків атаки немає".
27 серпня в нічний та ранковий час «київським режимом» було здійснено чергові спроби терористичних атак по території російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу, — заявила російська диктатура.
Тим часом Telegram-канали оприлюднили момент вибуху в Курську.
Нагадаємо, 25 серпня Міністерство оборони росії заявило, що 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим. У відомстві стверджують, що над територією півострова начебто знищили дев’ять БПЛА, а ще 33 — начебто подавили системами РЕБ.