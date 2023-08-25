Українська дрон-камікадзе «Грім». Фото: АрміяІнфарм

https://racurs.ua/ua/n186522-vnochi-na-okupovanyy-krym-naletila-zgraya-droniv-ppo-pracuvala-nad-kaluzkou-oblastu.html

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Міністерство оборони росії заявило, що вночі 25 серпня 42 безпілотники намагалися атакувати аннексований Крим.

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Повідомляється, що над територією Криму начебто знищили 9 БПЛА, а ще 33 — начебто подавлено коштами РЕБ, після чого вони упали, не досягнувши мети.

Російський Telegram-канал Shot опублікував відео прольоту одного з дронів над Сімферопалем.

Губернатор окупованого московитами українського Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що вночі 25 серпня кілька українських безпілотників спробували атакувати місто, проте нібито були збиті над Чорним морем.

Також на росії повідомляють, що їх атакували ракетами. Заявляють, що над Калузькою областю працювало ППО.