Топ-чиновників підозрюють у розкраданні коштів на закупівлях продуктів

https://racurs.ua/ua/n186521-dvoh-top-chynovnykiv-pidozruut-u-prychetnosti-do-rozkradan-na-zakupivlyah-produktiv-nabu.html

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НАБУ та САП заявили про викриття схеми зловживання на закупівлі «Укрзалізницею» продуктів для забезпечення потреб держави у період воєнного стану на 62,5 млн грн.

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До реалізації схеми причетні колишні і чинні топ-посадовці. Про це сьогодні, 24 серпня, повідомляє прес-служба НАБУ.

Про підозру наразі повідомили двом особам:

першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства — ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу;

екс-заступнику міністра економіки — ч. 5 ст. 27 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Імена підозрюваних НАБУ не називає. За інформацією ЗМІ, йдеться про першого заступника міністра аграрної політики Тараса Висоцького та екс-заступника міністра економіки Олександра Грибана, який зараз займає посаду радника міністра економіки.

У НАБУ зазначають, що передумовою для виникнення цієї схеми стала ситуація з потребою у закупівлі харчової продукції для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану, котра виникла у березні 2022 року у зв’язку із повномасштабним російським вторгненням.

Відомо про два епізоди, котрі загалом завдали державі збитків у розмірі 62,5 млн грн.

Перший епізод, у реалізації якого брав участь перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, включав:

закупівлю для потреб ОВА коштом «Укрзалізниці» продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії (ТОВ 1). Ця ж компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами у іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов’язану родинним зв’язком з керівником ТОВ 1. Вартість кілограма товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн);

топ-посадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ 1. При цьому він був обізнаний про реальну вартість продукції на внутрішньому ринку, оскільки він регулярно отримував дані державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Також він усвідомлював можливість придбання продукції в українських виробників, проте свідомо ігнорував цей факт;

таким чином, через дії посадовця з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниця» переплатила ТОВ 1 понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

За участю цього ж чиновника аналогічна схема реалізовувалася в іншому епізоді:

продукти харчування для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої підконтрольної компанії (ТОВ 2). Вона ж через «свою» фірму-посередницю купляла продукцію у іноземного виробника (Туреччина) за ринковими цінами;

як і в першому епізоді, завищення ціни відбувалось саме на етапі продажу продукції однією підконтрольною компанією іншій, а кожен кілограм здорожувався майже на 100% (з 30 грн до 55 грн);

для забезпечення закупівлі продукції у ТОВ 2 до схеми окрім першого заступника міністра аграрної політики та продовольства також залучили чинного на той момент заступника міністра економіки. Він, зокрема, приховував дані про наявність більш вигідних пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками;

через дію схеми у період з березня по серпень 2022 року «Укрзалізниця» переплатила підконтрольній учасникам схеми компанії 33,7 млн грн. Після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи у одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває слідство.