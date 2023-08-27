В двух областях россии гремели взрывы из-за атаки дронов. Фото:

https://racurs.ua/n186603-vzryvy-progremeli-v-dvuh-oblastyah-rossii-diktatura-zayavila-ob-atake-bpla.html

Ракурс

Країна-агресор російська федерація вночі 27 серпня була атакована безпілотниками.

.

Міністерство оборони рф заявило про атаку Брянської та Курської областей.

Це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі. Щодо постраждалих та руйнувань як і раніше відомство не повідомило. У росії завжди звітують, що «наслідків атаки немає".

27 серпня в нічний та ранковий час «київським режимом» було здійснено чергові спроби терористичних атак по території російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу, — заявила російська диктатура.

Тим часом Telegram-канали оприлюднили момент вибуху в Курську.

Нагадаємо, 25 серпня Міністерство оборони росії заявило, що 42 безпілотники намагалися атакувати анексований Крим. У відомстві стверджують, що над територією півострова начебто знищили дев’ять БПЛА, а ще 33 — начебто подавили системами РЕБ.