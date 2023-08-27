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Рашисти перевозять свої сім’ї на тимчасово окуповані території
Сім’ї рашистів заселяють у захоплене житло на окупованих територіях — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n186618-sim-yi-rashystiv-zaselyaut-u-zahoplene-jytlo-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.
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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.
Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.
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