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Ракурс
Рашисти перевозять свої сім’ї на тимчасово окуповані території

Сім’ї рашистів заселяють у захоплене житло на окупованих територіях — ЦНС

27 сер 2023, 15:58
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На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.


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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.

Після цього росіяни, які служать в російських окупаційних військах або працюють на окупаційну адміністрацію, перевозять в ці квартири свої сім’ї. Це вписується в загальну російську політику по зміні демографічного складу тимчасово окупованих територій, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


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