Рашисти перевозять свої сім’ї на тимчасово окуповані території

https://racurs.ua/ua/n186618-sim-yi-rashystiv-zaselyaut-u-zahoplene-jytlo-na-okupovanyh-terytoriyah-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовано численні випадки, коли росіяни незаконно захоплюють житло та перевозять туди свої сім’ї з рф.

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Про це сьогодні, 27 серпня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що передусім окупанти захоплюють квартири та будинки, власники яких виїхали з тимчасово окупованих територій або ж підпали під репресії за проукраїнську позицію.