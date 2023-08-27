Пожежа у Бердянську, фото: Іван Федоров

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Ракурс

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася пожежа на території захопленого рашистами підприємства.

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Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку, — зазначив Федоров.

Також про пожежу в Бердянську повідомив Telegram-канал «Крымський ветер», опублікувавши відео зі стовпом диму чорного кольору, який піднімається над містом.