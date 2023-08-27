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Пожежа у Бердянську, фото: Іван Федоров
У Бердянську горить підприємство, де зберігалася військова техніка рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186617-u-berdyansku-goryt-pidpryiemstvo-de-zberigalasya-viyskova-tehnika-rashystiv-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася пожежа на території захопленого рашистами підприємства.
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Про це сьогодні, 27 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Звуків вибухів місцеві не чули, проте напередодні дещо бачили: як рашисти завозять у захоплені цехи свою військову техніку, — зазначив Федоров.
Також про пожежу в Бердянську повідомив Telegram-канал «Крымський ветер», опублікувавши відео зі стовпом диму чорного кольору, який піднімається над містом.
На заводі «Дормаш» у Бердянську обирають Папу. Поки що не обрали, — вказано в повідомленні. — У цехах, до речі, окупанти ховали свою техніку.
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