ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборони рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186616-zsu-prosuvautsya-cherez-nayskladnishu-dilyanku-oborony-okupantiv-isw.html

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Найскладнішу ділянку оборонних позицій російських окупантів зараз проходять ЗСУ.

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Українські Сили оборони досягли нових тактично значущих успіхів на заході Запорізької області та, імовірно, просуваються через «найскладнішу серію підготовлених оборонних позицій росії». Українська армія наближається до удару по наступній лінії. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на українські, американські та російські джерела.

Аналітики, посилаються на публікацію Reuters, яке цитує неназваного офіцера ЗСУ. Військовий заявив, українські підрозділи ввійшли в райони, де зіткнулися лише з російськими «групами матеріально-технічного забезпечення». Тому командир очікує, що подальші прориви з боку України тут будуть легшими.

А геолокаційні дані від 25 серпня вказують на те, що українські сили просунулися на 1,5 км на південь на північний схід від Новопрокопівки Запорізької області (13 км на південь від Оріхова).

Українські війська зараз перебувають на відстані удару від наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередня лінія оборонних позицій росіян, але все одно є значним викликом, — йдеться у звіті ISW.

Також повідомляється, що оборона загарбників складається зі щільно замінованих полів і укріплень, а наступна лінія — з протитанкових ровів, «зубів дракона» і додаткових мінних полів.

Нагадаємо, командування рф перекинуло в район Роботиного на Запорізький напрямок елітні підрозділи — частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії та 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії. Раніше ці формування воювали біля Кремінної на Луганщині. та в Херсонській області.