рф перекинула елітні формування на окуповане Запоріжжя. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186607-komanduvannya-rf-perekynulo-elitni-formuvannya-na-okupovane-zaporijjya-isw.html

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Запорізький напрямок російська федерація посилила елітними підрозділами окупантів.

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У район Роботиного ворог перекинув елементи елітного формування — частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії. Раніше ці підрозділи брали участь у бойових діях біля Кремінної на Луганщині. Також окупанти здійснили так звані бічні передислокації частин 7-ї гвардійської гірничо-стрілецької дивізії з Херсонської області на лінію фронту в Запорізькій області. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики упевнені, що такі маневри свідчать про те, що противник може використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних ділянок Запоріжжя. А відсутність значних оперативних резервів змусить командування рф проводити подальші бічні передислокації й ухвалювати рішення про те, яким ділянкам фронту віддати пріоритет.

В Інституті вважають, що цих елітних десантників росія може задіяти на певних ділянках фронту, однак навряд чи кожне з'єднання діятиме як згуртована бригада або дивізія.

Нагадаємо, раніше в ISW заявляли, що Збройні сили України продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області. Російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнення після втрат.