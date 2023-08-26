ЗСУ наступають біля Роботино, де росіянам не вистачає поповнення

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Ракурс

Збройні сили України продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області.

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Про це 26 серпня пише у своєму зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Посилаючись на пост телеграм-каналу «Білоруський силовик», ISW пише, що російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнення після втрат.

У п’ятницю український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5−13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9−25 км на південний схід від Оріхова).

У п’ятницю американський телеканал CNN передав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росії на південному фронті в Запоріжжі та розширюють війська у напрямку стратегічного міста Токмак, яке є важливим вузлом у системі російської оборони.

Від Роботино до Токмака напряму приблизно 20 км. ISW опублікував у своєму твіттері карту кордонів оборони російської армії у південній частині фронту. Судячи з неї, після прориву першої лінії оборони ЗСУ перед тим, як дійти до Токмака, доведеться проривати ще два рубежі. Сам Токмак, згідно з картою, також оточений лінією оборони.

Минулого вівторка Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі та бої продовжуються на південь від нього.