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ВСУ наступают возле Роботино, где россиянам не хватает пополнения
ВСУ наступают возле Роботино, где россиянам не хватает пополнения (КАРТА)https://racurs.ua/n186584-vsu-nastupaut-vozle-robotino-gde-rossiyanam-ne-hvataet-popolneniya-karta.htmlРакурс
Збройні сили України продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області.
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Про це 26 серпня пише у своєму зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).
Посилаючись на пост телеграм-каналу «Білоруський силовик», ISW пише, що російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнення після втрат.
У п’ятницю український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5−13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9−25 км на південний схід від Оріхова).
5/ Ukrainian advances have now brought Ukrainian forces within roughly two kilometers of the secondary lines of Russian defense, a relatively more continuous set of field fortifications consisting of anti-tank ditches & dragon’s teeth anti-tank obstacles. https://t.co/rsf4LWJNVGpic.twitter.com/6JozyfZH03— ISW (@TheStudyofWar) August 24, 2023
Минулого вівторка Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі та бої продовжуються на південь від нього.
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