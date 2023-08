ВСУ наступают возле Роботино, где россиянам не хватает пополнения

Збройні сили України продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області.

.

Про це 26 серпня пише у своєму зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Посилаючись на пост телеграм-каналу «Білоруський силовик», ISW пише, що російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнення після втрат.

У п’ятницю український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5−13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9−25 км на південний схід від Оріхова).

5/ Ukrainian advances have now brought Ukrainian forces within roughly two kilometers of the secondary lines of Russian defense, a relatively more continuous set of field fortifications consisting of anti-tank ditches & dragon’s teeth anti-tank obstacles. https://t.co/rsf4LWJNVGpic.twitter.com/6JozyfZH03