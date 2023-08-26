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Ракурс
ВСУ наступают возле Роботино, где россиянам не хватает пополнения

ВСУ наступают возле Роботино, где россиянам не хватает пополнения (КАРТА)

26 авг 2023, 15:48
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Збройні сили України продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області.


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Про це 26 серпня пише у своєму зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Посилаючись на пост телеграм-каналу «Білоруський силовик», ISW пише, що російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнення після втрат.

У п’ятницю український Генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5−13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9−25 км на південний схід від Оріхова).

Минулого вівторка Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі та бої продовжуються на південь від нього.

Источник: Ракурс


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