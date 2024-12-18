Сырский оценил успешность Курской операции. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n202301-ne-bylo-vybora-syrskiy-rasskazal-o-nastuplenii-na-kurskuu-oblast.html

Ракурс

Наступальну операцію ЗСУ в Курській області прокоментував головнокомандувач Олександр Сирський.

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Генерал заявив, що у нього не було вибору, бо російська армія могла піти в наступ на Сумську та Харківську області. Тому Курська операція була необхідною, бо зірвала плани загарбників. Про це Сирський заявив в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону, — пояснив він.

Головком ЗСУ оцінює Курську операцію як в цілому успішну. Успіху на території країни-агресора вдалося досягти завдяки ефекту несподіванки.

Сирський розповів, що задум командування спрацював, бо вдалося послабити наступальний потенціал окупантів на більшій частині фронту, окрім Покровського та Курахівського напрямків.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська ведуть бойові дії на ділянці фронту у понад 1 тис. 170 км. Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

За інформацією Сирського, в 2024 році кількість російського угруповання військ в Україні зросла на 100 тис. солдатів та офіцерів.

Джерело: Le Monde